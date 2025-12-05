"I promossi sposi" dei Legnanesi al Teatro Manzoni di Milano

Una nuova esilarante commedia dei Legnanesi è in arrivo al Teatro Manzoni di Milano, dal titolo "I promossi Sposi". Dall'8 gennaio al 22 febbraio Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Italo Giglioli portano in scena risate, emozioni e riflessioni insieme alla Teresa, Il Giovanni e La Mabilia. Un omaggio ad Alessandro Manzoni e al suo modo di indagare l'animo umano. Una vicenda divertente e travolgente tra amore, identità e ironia.