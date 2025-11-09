"I codici dello stile" di Antonino Ubaldo Caltagirone

Dalla scienza dei comportamenti, all'arte di piacere. "I codici dello stile", pubblicato da Mondadori Electa, è il libro di Antonino Ubaldo Caltagirone. "Non è un atto di superficialità o egoismo, bensì il desiderio di comunicare, di costruire ponti tra le persone. L'arte di piacere è intrinsecamente legata allo stile personale. Ma attenzione, non si parla di imitare lo stile di altri, ma di sfaccettare il diamante grezzo che ognuno di noi custodisce dentro di sé, per farlo risplendere in modo unico e autentico", spiega Caltagirone.