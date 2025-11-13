Logo Tgcom24
Giornata mondiale della gentilezza, un piccolo gesto può cambiare la giornata

Una festa istituita ben 28 anni fa per rendere il mondo un posto più bello in cui vivere

di Dario Vito
13 Nov 2025 - 14:12
Un caffè offerto al bar per iniziare al meglio la giornata. Un saluto a chi non si conosce o, più semplicemente, cedere il passo a un anziano. Sono piccoli gesti quotidiani che oggi si celebrano nella giornata mondiale della gentilezza. Una festa istituita ben 28 anni fa, quando a Tokyo durante la conferenza del World Kindness Movement, si arrivò alla firma della Dichiarazione della Gentilezza. L'obiettivo? Rendere il mondo un posto più bello in cui vivere. Un compito decisamente ambizioso e spesso disatteso. Eppure secondo il manifesto internazionale le regole da seguire sono semplici: ascoltare ed essere pazienti, abbandonare l'aggressività e proteggere gli animali. 