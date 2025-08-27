Giorgio Armani acquista La Capannina di Forte dei Marmi

Più che una transazione d'affari, l'incontro di due leggende italiane: Giorgio Armani ha acquistato la Capannina di Franceschi, lo storico locale di Forte dei Marmi. Il sovrano indiscusso della moda, e quella sala da ballo della Versilia che ha ridisegnato l'immaginario della mondanità vacanziera, ora fondono i loro destini. Crocevia di artisti, luogo simbolo del divertimento, la Capannina è stata fondata nel 1929: qui hanno cantato Edith Piaf ma anche le stelle della musica italiana degli anni 60: da Patty Pravo a Gianni Morandi, da Edoardo Vianello a Gino Paoli. Resa indimenticabile anche sul grande schermo, nel film Sapore di Mare dei fratelli Vanzina.