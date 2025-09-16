Gaza, nella Striscia distruzione sistematica con ruspe e caterpillar

Le ruspe, dopo le bombe. Centinaia di caterpillar affiancano gli altrettanti thank dell'Idf che da Nord hanno iniziato a calare su Gaza City. Demoliscono tutto ciò che incontrano, dopo che i razzi dell'aviazione hanno sgretolato gli edifici più alti. L'ultima di 50 torri abbattute è il Burj al-Jafari, casa per centinaia di persone, ma indicata dall'esercito israeliano come covo di Hamas. Lo Stato ebraico controlla il 40% del territorio dell'area urbana: l'obiettivo è ritoccare significativamente questa percentuale già nelle prossime ore. Gli strateghi di Nethanyahu lo ritengono possibile, se solo si considera che l'intera Striscia è grande 365 chilometri quadrati, un decimo della provincia di Pavia, metà di quella di Lodi. Le immagini satellitari descrivono uno scenario impressionante.