Forza Italia, un'estate dedicata all'ascolto dei più fragili

Essere laddove vita e disagio si incrociano di continuo. Che siano le periferie a rischio delle grandi città piuttosto che carceri, ospedali o case di cura. E' l'impegno di Forza Italia per un'estate dedicata all'ascolto dei più fragili. Nel consiglio nazionale degli azzurrri - convocato per aggiornare lo statuto del partito. I temi nazionali - è ancora Tajani a rivendicare la storica vittoria parlamentare sulla separazione delle carriere dei magistrati - si alternano alle voci dei territori. Prossimo appuntamento giovedì con la visita dell'assessore regionale Luisa Regimenti all'ospedale San Camillo di Roma che segue la presentazione da parte dei deputati azzurri del piano di rilancio del sistema sanitario nazionale. Senza dimenticare gli istituti penitenziari che lo scorso anno furono al centro dell'attenzione di Forza Italia per arrivare a proporre - tra l'altro - l'affido a strutture alternative dei detenuti tossicodipendenti.