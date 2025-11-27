"Finimondo" di Bruno Vespa

"E' davvero un finimondo? Un finimondissimo, perché la parte storica ci porta alla fine di Mussolini ed Hitler... l'Italia e l'Africa, la ritirata di Russia fino a Trump, che nessuno poteva immaginare sta facendo il finimondo che ha fatto", afferma Bruno Vesa. "Finimondo" è il suo ultimo libro, edito da Mondadori. Narra il caos, purtroppo pericoloso, delle diverse fasi storiche. Tra guerre e personaggi capaci di spiazzare l'ordine mondiale, aneddoti e interviste, non possono mancare le pagine sul debordante inquilino della Casa Bianca.