"Fermate il genocidio a Gaza", arrestato un direttore d'orchestra israeliano

Era in marcia verso il confine della Striscia

20 Set 2025 - 18:56
00:14 

Il direttore di orchestra israeliano Ilan Volkov è stato arrestato dalla polizia israeliana con altre tre persone mentre marciavano verso il confine di Gaza, chiedendo la fine del genocidio che ha causato la morte di almeno 65.141 persone.

Il filmato mostra Volkov mentre viene portato via dagli agenti sul retro di un veicolo della polizia. Il direttore d'orchestra Volkov, che dirige la Bbc Scottish Symphony Orchestra, ha gridato: "Dobbiamo fermare il genocidio subito. Sta rovinando la vita di tutti. Fermatelo". Il quotidiano israeliano Haaretz ha riferito che insieme a lui sono state fermate altre tre persone.

