Falsi imam,"l'attenzione è massima nelle carceri

Prima l'allarme degli 007 francesi, quindi la denuncia del sottosegretario Andrea del Mastro: "Il fondamentalismo islamico è in aumento anche in Italia". L'allerta è alta: massima attenzione su moschee illegali e soprattutto all'interno delle carceri. In quelle minorili il numero di stranieri è sempre più alto: al Beccaria di Milano 7 detenuti su 10 sono immigrati. Una condizione che inevitabilmente favorisce indottrinamento e proselitismo, tanto che nel penitenziario milanese è stata introdotta la figura di un iman di riferimento per aiutare i ragazzi a intraprendere un percorso religioso virtuoso, lontano dl fanatismo. Un esperimento che potrebbe essere replicato anche in altre realtà. "Abbiamo attenzionato circa 200 persone - spiega al quotidiano Il Tempo il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro - tra cui terroristi internazionali di matrice jihadista, soggetti carismatici che si tentano di promuovere attività di proselitismo".