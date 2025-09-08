Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
L'INTERVISTA

"Diario del Giorno", il fotografo Mereu: "Così da 41 anni racconto Armani e la sua Milano"

Dal 1984 immortala i murales dello stilista in via Cusani, nel"capoluogo lombardo

08 Set 2025 - 20:00
02:06 

Si chiama Angelo Mereu, è un orafo nato a Dorgali, in Sardegna, ed è a Milano dal 1964. Da 41 anni racconta con i suoi scatti Giorgio Armani e il capoluogo lombardo dallo stesso punto di osservazione. "Era marzo 1984, era Carnevale. Stavo arrivando da via Cusani. Ho detto: 'Cos'è? Uno schermo cinematografico?'. E invece era un murale" con cui lo stilista pubblicizzava le sue creazioni, ha raccontato Mereu a "Diario del Giorno". "Allora ho tirato fuori la mia macchinetta analogica, una Minox, con la pellicola, e ho cominciato a scattare. Piano piano sono andato avanti, perché ogni tanto il murale cambiava, fino a quando siamo arrivati al cinquantesimo", ha spiegato.

Dopo aver mostrato le foto a qualche amico e grazie ad alcuni servizi sui giornali, le immagini scattate da Mereu sono arrivate fino a Rosanna, sorella di Giorgio, che le ha mostrate al fratello. Lo stilista ne resta molto colpito, a tal punto che nel 2004, allo spazio di Armani in via Manzoni 31, decide di ospitare una mostra delle immagini dei 50 murales fotografati da Mereu. Non solo: nasce l'idea di raccoglierne una selezione, curata da Armani, in un libro che vede la luce nel 2021, "Una storia milanese", edito da Emporio Armani.

giorgio armani

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri