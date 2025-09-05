Dazi Usa, Trump fa ricorso alla Corte Suprema:""Lo stop sarebbe un disastro"

Mentre in Europa si iniziano a fare i conti con le conseguenze dei dazi imposti dagli Stati Uniti, negli Usa la partita è tutt'altro che chiusa. Donald Trump ha dato il via al ricorso alla Corte Suprema contro la bocciatura delle tariffe doganali, confermata anche in appello. Secondo i giudici, il presidente ha agito in modo illegale al di fuori delle sue competenze, motivando la sua strategia sulla base di una minaccia ed emergenza nazionale non presente. "Lo stop sarebbe un disastro totale per il paese, distruggerebbe l’America" ha tuonato l’inquino della Casa Bianca che spera ora nel ribaltamento delle sentenze dei tribunali inferiori, grazie alla corte suprema dove la maggioranza dei giudici è in mano ai conservatori. Un fattore importante anche se, tra gli stessi repubblicani, sono in molti a criticare le aliquote sul commercio.

