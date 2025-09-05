Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
contro la bocciatura delle tariffe doganali

Dazi Usa, Trump fa ricorso alla Corte Suprema:""Lo stop sarebbe un disastro"

Il presidente Usa"spera ora nel ribaltamento delle sentenze dei tribunali inferiori

di Leonardo Panetta
05 Set 2025 - 13:14
01:35 

Mentre in Europa si iniziano a fare i conti con le conseguenze dei dazi imposti dagli Stati Uniti, negli Usa la partita è tutt'altro che chiusa. Donald Trump ha dato il via al ricorso alla Corte Suprema contro la bocciatura delle tariffe doganali, confermata anche in appello. Secondo i giudici, il presidente ha agito in modo illegale al di fuori delle sue competenze, motivando la sua strategia sulla base di una minaccia ed emergenza nazionale non presente. "Lo stop sarebbe un disastro totale per il paese, distruggerebbe l’America" ha tuonato l’inquino della Casa Bianca che spera ora nel ribaltamento delle sentenze dei tribunali inferiori, grazie alla corte suprema dove la maggioranza dei giudici è in mano ai conservatori. Un fattore importante anche se, tra gli stessi repubblicani, sono in molti a criticare le aliquote sul commercio. 
 

  

 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri