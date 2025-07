Dazi, grande attesa per l'incontro Trump-von der Leyen

La partita commerciale tra stati uniti e unione europea si gioca sul digitale. Nel pomeriggio il presidente Donald Trump incontrerà in Scozia Ursula von der Leyen con l'obiettivo di raggiungere un accordo sui dazi in vista della scadenza del primo agosto: di fronte alla minaccia americana di tariffe al 30%, Bruxelles ha già congelato l'ipotesi di imporre una digital tax alle Big Tech americane e starebbe cercando il modo di accontentare Washington - possibilmente senza snaturarsi - anche su due regolamenti cruciali, che riguardano concorrenza e moderazione dei contenuti. e che limitano di fatto il business delle piattaforme a stelle e strisce. Ma c'è di più. L'Unione Europea - in questo appoggiata anche dal governo italiano - ha promesso a Trump di acquistare più gas liquido e più armi dagli stati uniti. Salvo imprevisti o clamorose sorprese, il vertice di oggi dovrebbe portare a un accordo Usa-Ue per tariffe al 15%, con i tecnici del commissario al commercio Maros Sefcovic che chiederanno di allineare a questa tariffa anche le imposte sul comparto auto - ora al 27,5% - e su acciaio e alluminio, al 50%.