Claudia Schiffer compie 55 anni e fa ancora tendenza

E' stata il volto di un decennio: quegli anni Novanta che hanno sancito la nascita del mito delle top model. Oggi Claudia Schiffer compie 55 anni: e il suo astro splende, ancora, più che mai. Non è solo l'effetto nostalgia a mantenere intatto il primato di quella che allora venne definita la Brigitte Bardot della moda...ma una disciplinata e sapiente gestione della propria immagine e della propria carriera. Nessuna - dichiarata, o, quantomeno, evidente - concessione ai ritocchi, una vita privata custodita gelosamente in perfetto equilibrio con i riflettori. Sposata dal 2002, mamma di tre figli, Claudia si divide tra la campagna inglese, in cui vive, e le campagne pubblicitarie, che ancora oggi la reclamano.