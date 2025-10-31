Logo Tgcom24
"Ci vuole simmetria" di Alfredo Moratti

Un racconto autobiografico che ripercorre un'importante storia imprenditoriale

31 Ott 2025 - 15:22
01:29 

Un racconto autobiografico che ripercorre un'importante storia imprenditoriale. "Ci vuole simmetria", pubblicato da Mondadori, è il libro di Alfredo Moratti, fondatore di Amica Chips, scritto con il giornalista Filippo Poletti. "Nella vita ci vuole simmetria: l'ho imparato da mio padre Giovanni. Anche le aziende devono svilupparsi mantenendo un equilibrio tra i collaboratori, gli obiettivi e i risultati", ha detto Moratti.

