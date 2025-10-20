Logo Tgcom24
Cultura
FABBRI EDITORE

"Chico, missione amore" di Francesco Taverna

Quando l'amore sembra scontato, basta un cane per rivoluzionare tutto…

di Paola Cambiaghi
20 Ott 2025 - 14:21
01:22 

Un viaggio pieno di imprevisti e rivelazioni che racconta la fatica (e la bellezza) di amarsi ogni giorno, senza mai smettere di scegliersi

libri in tv