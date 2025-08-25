Caldo, agosto da record in Spagna

I 16 giorni più caldi mai registrati in Spagna dal 1950 e incendi che hanno devastato 400 mila ettari di territorio. Questi i dati raccolti tra l'8 e il 17 agosto dal sistema europeo di monitoraggio degli incendi Copernicus. Un mese d'agosto da record che preoccupa gli esperti. Una bolla di caldo africano ha riguardato tutti i Paesi, che affacciano sul Mediterraneo nella prima metà del mese ma che in Spagna ha raggiunto picchi spaventosi.

La temperatura media ha segnato un incremento di 4,6 gradi in più rispetto a precedenti fenomeni simili. Questa condizione meteorologica estrema, insieme ai venti forti, ha provocato centinaia di roghi in tutta la Spagna che continuano a devastare parti del nord e dell'ovest del Paese.

