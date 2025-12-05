Logo Tgcom24
"Caduta libera" torna su Canale 5 con tante novità

La prima è Max Giusti alla conduzione, che a Tgcom24 confessa: "Non dico che sono agitato, però sono... agitato!"

di Eleonora Rossi Castelli
05 Dic 2025 - 15:28
01:23 

Nuova scenografia, nuove sfide, nuovo montepremi. "Caduta libera" torna ogni giorno da domenica alle 18.45 su Canale 5 con tante novità... Una su tutte: Max Giusti alla conduzione. "Credo di essermi preparato bene, poi è l'esame con il pubblico che ti fa un po' sudare le mani... Non dico che sono agitato, però sono... agitato!", confessa l'attore a Tgcom24. Al suo fianco, la ballerina di Amici Isobel Kinnear.

