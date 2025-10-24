Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
NELLE SALE

"Bugonia", la clip esclusiva

Un estratto dal nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Jessie Plemons

24 Ott 2025 - 08:00
01:07 