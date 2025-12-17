Logo Tgcom24
Spettacolo
a reti unificate sui canali Mediaset

"Buen Camino", il videomessaggio speciale di Checco Zalone

Ecco il nuovo brano, "La prostata inflamada", accompagnato da un videoclip diretto da Gennaro Nunziante. L'annuncio è arrivato" a reti unificate Mediaset, in occasione di un saluto al pubblico per l'uscita del suo nuovo film "Buen Camino", nelle sale dal 25 dicembre 2025.

17 Dic 2025 - 23:08
00:59 

 

checco zalone
mediaset