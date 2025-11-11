Bonus elettrodomestici, quando inizia e quanto si risparmia in bolletta

L'obiettivo è ridurre i consumi domestici e promuovere apparecchi più efficienti e made in UEdi Giulia Ronchi
Dal 18 novembre via le domande per ricevere il bonus elettrodomestici. I consumatori potranno ottenere uno sconto di 100 euro (fino a 200 euro per chi ha un Isee inferiore a 25mila euro) per acquistare un nuovo elettrodomestico ad alta efficienza energetica. Ma quanto è possibile risparmiare sulla bolletta elettrica cambiando gli apparecchi? Fino al 68% della spesa per energia elettrica annua. Facile.it ha analizzato i consumi dei principali elettrodomestici presenti nelle nostre case.