Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
click day

Bonus elettrodomestici, quando inizia e quanto si risparmia in bolletta

L'obiettivo è ridurre i consumi domestici e promuovere apparecchi più efficienti e made in UE

di Giulia Ronchi
11 Nov 2025 - 12:58
01:13 

Dal 18 novembre via le domande per ricevere il bonus elettrodomestici. I consumatori potranno ottenere uno sconto di 100 euro (fino a 200 euro per chi ha un Isee inferiore a 25mila euro) per acquistare un nuovo elettrodomestico ad alta efficienza energetica. Ma quanto è possibile risparmiare sulla bolletta elettrica cambiando gli apparecchi? Fino al 68% della spesa per energia elettrica annua. Facile.it ha analizzato i consumi dei principali elettrodomestici presenti nelle nostre case.  