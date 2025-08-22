"A Gaza è carestia, 132mila bambini a rischio", la denuncia dell'Onu

La fame di Gaza si misura con un nastro intorno al braccio. Più questo si stringe, più è certa la condizione di malnutrizione. Il sistema standardizzato e internazionalmente riconosciuto per catalogare le carestie dell'IPC, la classificazione integrata della sicurezza alimentare usata dall'Onu, ha riscontrato che 500mila persone, quasi un quarto della popolazione della Striscia, è a rischio denutrizione e morte. Tra questi 132mila sono bambini, e la causa, è l'accusa delle Nazioni Unite a Israele, è interamente umana. Ma Israele smentisce i dati.