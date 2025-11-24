Logo Tgcom24
Cultura
IL NOIR

"A esequie avvenute" di Massimo Carlotto

Torna l'Alligatore, l'investigatore irregolare creato 30 anni fa dallo scrittore

di Carlo Gallucci
24 Nov 2025 - 22:11
01:06 

Torna l'Alligatore, l'investigatore irregolare creato 30 anni fa da Massimo Carlotto e protagonista di tanti romanzi noir. L'ultimo, "A esequie avvenute", è ancora più nero dei precedenti, più doloroso e sofferto.

libri in tv