Quarantacinque anni fa l'omicidio di John Lennon

Varie iniziative in Italia e nel mondo. Davanti a quel palazzo, sul lago che domina il parco, nella città che più di tutte fa rumore. Oggi risuona solo una musica, la voce di chi ha insegnato al mondo a immaginare un futuro migliore. 45 anni fa la morte di John Lennon. Alle 22.52 dell'8 dicembre 1980, 5 colpi esplosi dalla pistola di Mark David Chapman cambiano la storia, la fine di un'era. La notizia in pochi minuti è ovunque. Le radio trasmettono senza sosta i Beatles, sotto il Dakota Building una folla si riunisce. E oggi come allora la memoria di John Lennon vive: fiori, disegni, lettere e canzoni.