ancora un mito

Quarantacinque anni fa l'omicidio di John Lennon

L'8 dicembre del 1980 ci lasciava il leader dei Beatles, ucciso tragicamente da un suo fan Mark Chapman

di Maria Vittoria Corà
08 Dic 2025 - 21:03
01:36 

Varie iniziative in Italia e nel mondo. Davanti a quel palazzo, sul lago che domina il parco, nella città che più di tutte fa rumore. Oggi risuona solo una musica, la voce di chi ha insegnato al mondo a immaginare un futuro migliore. 45 anni fa la morte di John Lennon. Alle 22.52 dell'8 dicembre 1980, 5 colpi esplosi dalla pistola di Mark David Chapman cambiano la storia, la fine di un'era. La notizia in pochi minuti è ovunque. Le radio trasmettono senza sosta i Beatles, sotto il Dakota Building una folla si riunisce. E oggi come allora la memoria di John Lennon vive: fiori, disegni, lettere e canzoni.

