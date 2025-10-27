Logo Tgcom24
Edito da Bompiani

"25 minuti di felicità" di Enzo Iacchetti

Un'autobiografia sincera, che ripercorre tutte le tappe di una vita partendo dall'infanzia e dallo scontro con il padre. E poi le grandi passioni, la tv e il teatro

27 Ott 2025 - 14:16
01:29 

Ha scelto quella che fu la sede dello storico derby, il locale dove esordì a Milano, Enzo Iacchetti per presentare il suo nuovo libro, "25 minuti di felicità", edito da Bompiani.

Un'autobiografia sincera, che ripercorre tutte le tappe di una vita partendo dall'infanzia e dallo scontro con il padre. E poi le grandi passioni, la tv e il teatro, dove lo rivedremo a febbraio.

