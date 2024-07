Wartsila, firmato l'accordo di programma: posti salvi

Wartsila cede a Msc il ramo d'azienda per la simbolica cifra di un euro e la compagnia ginevrina si impegna ad assorbire tutti i 261 lavoratori giudicati in esubero dalla multinazionale finlandese. Nell'impianto produttivo di Bagnoli della Rosandra, scompariranno i grandi motori navali della Wartsila e al loro posto verranno sagomati carri ferroviari ad alta tecnologia dalla Msc. Intorno resteranno dei finlandesi un centro ricerca e sviluppo e i service. Ma l'area industriale verrà infrastrutturata con fondi e progetti della Regione Friuli-Venezia Giulia che ha previsto fasci di binari. Sono i punti fondamentali dell'Accordo di programma siglato al Mimit dalle parti in causa. Wartsila garantirà livelli occupazionali nelle altre sedi in Italia - 200 persone complessivamente - e a Trieste (600 unità).