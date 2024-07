Von der Leyen e la rielezione: attesa per i conservatori

La soglia per la rielezione è fissata a 361 seggi, ma si punta a una maggioranza ampia. Von der Leyen sa di non poter sottovalutare franchi tiratori e defezioni. E ci sarebbe già un piano b all'interno della sua stessa famiglia politica: Roberta Metsola, popolare, che è stata confermata come presidente del parlamento europeo. Per la maltese sostegno molto ampio, forte anche di una maggiore capacità di dialogo con l'arco parlamentare.