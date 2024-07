Via libera al decreto Salva-casa, le novità

Sottotetti trasformabili in abitazioni, miniappartamenti abitabili anche con un soffitto di soli 2 metri e 40 e con una superficie di 28 mq per 2 persone e di 20 mq per una, semplificazioni sui cambi di destinazione d'uso, riduzione del contributo per i lavori in sanatoria. Sono alcune delle misure contenute nel decreto legge salva-casa che ha ricevuto il via libera della Commissione Ambiente della Camera.