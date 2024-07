Vertice Cpe, Meloni: "Il no a Ursula nel merito e nel metodo"

"Fratelli d'Italia ha deciso di non votare" per la conferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea, rimanendo "coerente con la posizione espressa nel Consiglio europeo di non condivisione del metodo e del merito". Così Giorgia Meloni in una dichiarazione a margine del vertice della Cbe di Blenheim Palace. "Questo non comprometterà la collaborazione su molte materie, come ad esempio l'immigrazione", aggiunge, facendo comunque "gli auguri di buon lavoro" a von der Leyen.