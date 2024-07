Venezuela, proteste contro la rielezione di Maduro

È di almeno un morto, 5 feriti e 46 arrestati in Venezuela il bilancio delle proteste seguite alle elezioni presidenziali di domenica. Lo riferisce la ong Foro penal, precisando che la persona morta nell'ambito delle proteste è rimasta uccisa a Yaracuy, mentre i 5 feriti per colpi d'arma da fuoco sono stati registrati nello Stato di Carabobo e i 46 arresti sono avvenuti in diverse zone del Paese, compresi 6 nella capitale Caracas. Migliaia di persone sono scese in strada in tutto il Venezuela per protestare contro l'annunciata rielezione del presidente uscente Nicolas Maduro, al potere da 11 anni, per un terzo mandato, e in alcuni casi si sono verificati scontri con la polizia.