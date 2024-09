Venezuela, Maduro anticipa per decreto il Natale al primo ottobre

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha annunciato di aver anticipato per decreto il Natale al primo ottobre. Lo ha comunicato durante una diretta trasmessa dalla televisione nazionale, poche ore dopo l'annuncio del mandato di cattura del candidato di opposizione Edmundo Gonzalez Urrutia. "Siamo già a settembre e c'è aria di Natale. Sì, c'è aria di Natale e, per questo, in omaggio e ringraziamento a tutti voi, vi annuncio che decreterò di spostare questa festività al primo ottobre. Sarà Natale per tutte e tutti il primo ottobre. E' arrivato Natale con pace, felicità e sicurezza", ha detto Maduro. Non si tratta della prima iniziativa del genere: nel 2020 il presidente aveva annunciato per il 15 ottobre l'inizio delle festività e nel 2021 lo aveva anticipato al 4 ottobre. Durante le settimane che precedono il Natale, il governo venezuelano è solito intensificare gli aiuti e i bonus, soprattutto attraverso la distribuzione di pacchi alimentari, pratica iniziata negli anni peggiori della crisi economica.