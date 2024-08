Venezia 81, Nicole Kidman presa d'assalto dai fan

"È un film che parla di sesso e desiderio, dei nostri sentimenti più intimi e dei nostri segreti, del matrimonio, di verità, potere, consenso. E' una storia liberatoria, raccontata con lo sguardo di una donna". Così Nicole Kidman in conferenza stampa al Lido in occasione della presentazione del thriller erotico 'Babygirl', in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. La regista Halina Reijn "mi ha dato un materiale molto profondo e liberatorio", ha spiegato. "A me piace indagare le donne, gli esseri umani, cosa significa essere essere umani, in tutte le sfaccettature. È stato un viaggio fantastico", ha aggiunto.