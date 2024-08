Venezia 81, la madrina Sveva Alviti posa per i fotografi

Come da tradizione per ogni madrina della Mostra, Sveva Alviti ha posato tra i fotografi sulla spiaggia del Lido di Venezia. L'attrice è il volto dell'81esima edizione della rassegna cinematografica che prende il via mercoledì. Tantissime le star attese in occasione di questa nuova edizione della kermesse: tra queste il regista Tim Burton che darà il via alla manifestazione mercoledì sera con il sequel “Beetlejuice, Beetlejuice”, in arrivo nelle sale italiane dal cinque settembre. L'edizione di quest'anno torna a pieno regime, a differenza di quella del 2023, pesantemente influenzata dagli scioperi di Hollywood che hanno causato il ritiro dei film e la rinuncia degli attori.