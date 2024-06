Un orso di due anni è stato catturato a Salt Lake City, nello Utah, negli Stati Uniti, dopo che si era appollaiato su un albero rimanendovi intrappolato. Gli agenti della fauna selvatica gli hanno sparato dardi tranquillanti per sedarlo e farlo scivolare e cadere sulla strada. L'intervento non è riuscito e l'orso ha impattato violentemente sull'asfalto, cadendo da circa 15 metri di altezza. L'animale, che non ha riportato danni, è stato rilasciato nel suo habitat, tra le montagne