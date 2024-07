Usa, Netanyahu da Biden per l'accordo sugli ostaggi

Dopo il controverso discorso al Congresso, il primo ministro israeliano Netanyahu incontra a Washington il presidente degli Stati Uniti Biden. Al centro del colloquio l'accordo per il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas e la tregua a Gaza. Più tardi il faccia a faccia con la candidata dem alla casa Bianca Harris e domani a Mar-a-Lago quello con Trump. Dopo l'addio in diretta tv di Biden, che ha detto di aver deciso 'per salvare la democrazia' americana, la campagna per la Casa Bianca entra nel vivo.