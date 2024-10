Due cacciatori di uragani del Nooa (National oceanic and atmospheric association) erano in volo dentro l'uragano Milton quando sono stati sorpresi dall'arrivo di una turbolenza molte forte, che ha fatto sobbalzare violentemente il velivolo. L'obiettivo della loro missione era quella di raccogliere dati per migliorare le previsioni e sostenere la ricerca sugli uragani.