Uragano Milton, le voci e le immagini dal disastro

Le urla, il panico, di fronte alla potenza della tempesta. I testimoni dei tornado che hanno anticipato l'uragano Milton filmano, increduli e terrorizzati. Chi sta tentando di allontanarsi dalle zone evacuate, chi ha trovato riparo nelle palestre adibite a rifugi. La paura è tanta, anche per chi si è già trovato in questa situazione in passato. In Florida impressionanti i danni: stadi scoperchiati, gru abbattute dal vento, le case sono state rase al suolo come se un peso fosse caduto dal cielo, raccontano alcuni residenti ai giornali locali.