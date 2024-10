Uragano Milton in Florida, la paura del sindaco di Tampa e di Biden

La Florida trema attendendo l'arrivo dell'uragano Milton e il sindaco di Tampa avverte: "Chi non evacua rischia la morte". Jane Castor infatti spiega: "La sua potenziale minaccia è catastrofica". Era dal 1921 che il golfo della città di Tampa non veniva colpito da un uragano. Joe Biden si è visto costretto a posticipare il suo viaggio in Germania e Angola. "Milton potrebbe essere l'uragano peggiore a toccare la Florida in cento anni di storia", ha dichiarato il presidente americano