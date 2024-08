Una polizza contro le catastrofi costerebbe 5 miliardi alle aziende

Catastrofi naturali, il paracadute arriverà per legge ma costerà parecchio alle imprese: 5 miliardi di euro per proteggersi da terremoti, grandine, inondazioni. L'obbligo di sottoscrivere una polizza contro i rischi climatici è stato introdotto dalla Manovra 2024 e sulla carta dovrebbe scattare a fine anno. Tutte le compagnie assicurative sono già al lavoro per formulare pacchetti ad hoc, in previsione di un boom della domanda: oggi sono assicurate contro gli eventi estremi appena il 4% delle pmi italiane. In particolare, il tavolo di lavoro promosso dall'Ania, l'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, punta a mutualizzare, quindi a condividere tra più compagnie, i rischi coperti.