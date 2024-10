Un contestatore tenta di interrompere Orban all'Europarlamento

L'attivista ungherese Márton Gyekiczki ha cercato di interrompere il discorso di Viktor Orban al Parlamento europeo a Strasburgo, in occasione dell'inizio della presidenza di turno ungherese alla Ue. "Per quanto hai venduto il Paese primo ministro? L'hai venduto a Putin, l'hai venduto a Xi Jinping", ha urlato Gyekiczki, che è stato poi stato immobilizzato e portato via dagli agenti della scorta di Orban. Il ocntestatore è un membro del partito di opposizione ungherese "Coalizione democratica" e consigliere comunale di un comune alla periferia di Budapest.