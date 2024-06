Ue, Tajani e Salvini non condividono il metodo per la riconferma di Von Der Leyen

Non c'è alcun isolamento dell'Italia all'interno dell'Europa, ma il segretario di Forza Italia Antonio Tajaninon condivide il metodo con cui si è arrivati alla riconferma di Ursula Von Der Leyen. Il vicepremier continua a sostenere a Bruxelles l'allargamento della cosiddetta "maggioranza Ursula" ai conservatori di Giorgia Meloni. Più netto è stato i leader della Lega Matteo Salvini: "È stato un colpo di Stato. Noi come Lega stiamo lavorando per un grande gruppo alternativo"