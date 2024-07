Ue, l'Italia perde una presidenza di commissione

L’Italia al parlamento europeo ottiene una sola presidenza di commissione. È quella del dem Antonio Decaro all'Envi, Ambiente e Salute: un ruolo prestigioso per una Europa votata al green. Al deputato dei 5stelle, Pasquale Tridico, va invece la sottocommissione per le questioni fiscali. Il nostro Paese, rispetto alla precedente legislatura, avrà una presidenza in meno nelle commissioni parlamentari. Quella che aveva Forza Italia agli Affari costituzionali non è stata riconfermata. Tra i Paesi membri, è la Germania a conquistare il maggior numero di presidenze: sono sei.