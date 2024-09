Ucraina, le mosse di Zelensky

Zelensky si presenta al vertice Nato in Germania con un governo rinnovato alle spalle e con le richieste di sempre nelle tasche: "Servono più armi, servono subito", dice rivolgendosi ai Paesi che lo sostengono contro l'invasore russo. Nel suo discorso il presidente ucraino va subito al punto: "Dobbiamo contrastare il terrorismo aereo russo". Per questa ragione chiede che tutti i pacchetti militari promessi o al vaglio dei governi dell'Alleanza vegano sbloccati. Zelensky è atteso in Italia, al Forum Ambrosetti di Cernobbio.