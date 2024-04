28 aprile 2024 14:18

Troppe ricette, stretta sui medici

di Patrizia Fontana

Troppe analisi, a volte inutili. Le prescrizioni per gli esami clinici nel nostro Paese gravano in maniera pesante sul sistema sanitario nazionale, sia dal punto di vista economico che dell'impegno di tempo. Il costo per lo stato è di 10 miliardi l'anno. Ed è anche per questo che le liste di attesa si allungano. Sono tre milioni gli italiani che rinunciano a curarsi per i tempi troppo lunghi imposti dagli ospedali. Ma è in arrivo una stretta.