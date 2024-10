Treni e aerei, pioggia di scioperi e nuovi guai

Ancora un fine settimana nero per chi viaggia. Oggi, venerdì, lo sciopero aereo. Voli a rischio per 4 ore dalle 13 alle 17 a causa della protesta dei lavoratori Techno Sky, società Enav responsabile della gestione di hardware e software degli impianti. L'agitazione è stata indetta a livello nazionale dai sindacati confederali Filt-Cgil e Uilt-Uil contro il rinnovo contrattuale, firmato solo da alcuni rappresentanti dei lavoratori, e ritenuto inadeguato. "L'azienda - si legge in una nota - lo scorso 25 luglio ha deciso di sottoscrivere, solo con alcune sigle sindacali, un rinnovo che riconosce aumenti salariali minimi e assolutamente insoddisfacenti". Incrociano le braccia anche i lavoratori Enav dell'aeroporto di Palermo.



Sabato e domenica sarà la volta dei treni. Lo stop riguarderà soprattutto il personale del gruppo ferrovie dello stato che comprende Trenitalia e Tper (spostamento ferroviario in Emilia Romagna). Inizierà alle 21 di sabato per terminare alla stessa ora di domenica durando di fatto 24 ore. Non sono previste fasce di garanzia come nei giorni feriali