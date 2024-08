Toti: "Saranno gli elettori a decidere se quella della Liguria è stata un storia criminale"

Nel suo primo giorno di libertà dopo 86 giorni di arresti domiciliari, Giovanni Toti spiega i motivi delle sue dimissioni: "Giusto ridare la parola agli elettori. Saranno loro a decidere se quella che hanno vissuto in Liguria negli ultimi 9 anni è stata una storia criminale o se ha portato la nostra Regione a essere protagonista in Italia". Per quanto riguarda il futuro politico della Regione, l'ex governatore, che aveva inizialmente designato il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi come suo successore afferma: "Capisco che abbia impegni più gravosi a Roma. Chiunque sia il mio successore deve essere una persona che sappia tenere la barra dritta all'interno della coalizione".