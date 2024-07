Toti, Salvini a Genova: "C'è aria da caccia alle streghe"

Il ministro dei trasporti Matteo Salvini parla dell'inchiesta che ha investito il porto di Genova e la regione Liguria, con il presidente Giovanni Toti - che respinge le accuse di corruzione - agli arresti domiciliari da 70 giorni. La Procura ha dato parere favorevole a un incontro con Salvini, per parlare del futuro politico di una regione interessata da molte grandi opere. Per il via libera manca solo l'autorizzazione dal giudice per le indagini preliminari