Tornano a salire le bollette di luce e gas, e l'Italia è tra i Paesi con i costi dell'energia più alti d'Europa. L'Istat certifica che tra giugno e luglio le tariffe sono aumentate del 6,7 per cento. Rincari dovuti soprattutto all'aggravarsi della conflitto in Ucraina. Secondo Confindustria, le aziende italiane pagano mediamente l'energia il 40-50 per cento in più rispetto alle concorrenti europee. Nel confronto diretto, un'impresa italiana spende il 29 per cento in più di una tedesca, il 68 in più per cento di una spagnola e il 71 in più di una francese.