Torna il Meeting di Rimini: un ricco programma dal 20 al 25 agosto

La ricerca dell'essenziale, del senso della vita, è il tema del Meeting dell'amicizia fra i popoli, che si apre domani, 20 agosto, a Rimini, e si concluderà domenica 25. Programma come sempre molto fitto, non solo politica ed economia, ma esperienze di vita da tutto il mondo: volontariato, scienza, religione, spettacoli. Sono attesi 450 relatori, 100 gli ospiti internazionali e poi mostre e spettacoli che, come da tradizione ormai consolidata, scandiranno i giorni della manifestazione.