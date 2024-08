Tempesta sui mercati: Borse in picchiata

Ancora panico sui mercati finanziari con le borse europee e asiatiche in profondo rosso. Dopo la chiusura nera di venerdì, questa mattina Milano ha aperto la settimana con un calo del 4% - con le banche che segnano pesanti ribassi - mentre Tokyo ha registrato la flessione peggiore dal 1987 con meno 12,4%.



Brutte notizie anche dai futures di Wall Street che hanno dato il buongiorno con perdite a doppia cifra - soprattutto sui titoli tecnologici. Mercati scettici sulle big tech mentre Warren Buffet - guru degli investimenti in borsa - dimezza la sua partecipazione in Apple