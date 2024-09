Taylor Swift, arriva l'endorsement a Kamala Harris

Alla fine è arrivato il tanto atteso endorsement di Taylor Swift a Kamala Harris. La pop star più influente del mondo ha postato una foto che la ritrae con in braccio il suo gatto. "Con amore e speranza, Taylor Swift, childless catlady", ha scritto dopo parole di stima per la vicepresidente. Una provocazione a J.D. Vance, vice di Trump, che aveva definito Harris "gattara infelice senza figli". "Credo che possiamo realizzare molto di più in questo Paese se siamo guidati dalla calma e non dal caos", ha aggiunto riferendosi alla Harris.